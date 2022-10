OL - Académie : les U19 veulent enchaîner face à Torcy

Vainqueurs des deux derniers matchs, les U19 de l’OL accueillent l’US Torcy (15h). Face à l’avant-dernier du groupe, les Lyonnais veulent optimiser leur bonne passe.

Le démarrage a été des plus compliqués et ils continuent à alterner le bon et le moins bon mais les U19 de l’OL ont réussi à rectifier le tir. Après 8 journées, les Lyonnais sont encore dans le ventre mou du championnat avec une 7e place mais les joueurs d’Eric Hély restent sur deux victoires de suite. L’une à domicile contre Strasbourg (2-0) et l’autre (0-2) sur la pelouse du Puy le week-end dernier.

Deux victoires qui ont fait du bien au moral et permis à l’OL de raccrocher au wagon de tête dans ce groupe B à deux vitesses. Ce dimanche (15h), les Lyonnais accueillent l’US Torcy à l’OL Académie et comptent bien enchaîner un troisième succès de suite face à l’avant-dernier et ses quatre points en 8 matchs.