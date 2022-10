Pour "Tant qu'il y aura des Gones" lundi, l'invité sera Robert Valette, ancien joueur puis formateur à l'OL. Vous pouvez poser vos questions sur l'actualité du club rhodanien en commentaires.

Lundi à partir de 18 heures, "Tant qu'il y aura des Gones" débriefera la première de Laurent Blanc sur le banc de l’OL à Rennes, ce dimanche (15h). L'invité du jour sera Robert Valette, ancien joueur puis formateur historique au sein du club rhodanien.

Avec l'équipe de TKYDG, il évoquera en long et en large l'actualité lyonnaise mouvementée des derniers jours. Il sera également question du Ballon d’Or et du possible sacre de Karim Benzema, Robert Valette ayant été son entraîneur en réserve durant la formation du Madrilène. Vous pouvez laisser vos interrogations et remarques dans l'espace dédié aux commentaires.

Ce numéro de votre émission consacrée à l'OL sera diffusé en direct sur nos plateformes Youtube, Facebook, Twitch, Twitter , Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.