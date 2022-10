Rennes - OL : Laurent Blanc dévoile son premier groupe

Pour sa première à la tête de l’OL dimanche, Laurent Blanc a retenu un groupe de 23 joueurs pour le déplacement à Rennes.

Vendredi, Laurent Blanc a utilisé l’humour pour en parler mais voir tous les joueurs disponibles pour le déplacement à Rennes n’avait rien d’anodin. Quand une petite gêne aurait pu pousser des joueurs à faire l’impasse sur un entraînement si Peter Bosz était toujours là, l’arrivée de Laurent Blanc peut redistribuer les cartes et ce n’est pas vraiment le moment d’être absent. A deux jours du match contre les Rennais, Blanc se félicitait "d’avoir tout son groupe à disposition et pas de blessure." A l’entraînement jeudi, ils étaient 23 en comptant les trois gardiens et des choix allaient forcément être faits.

Thiago Mendes avec les milieux

Le premier groupe tant attendu du champion du monde 1998 a été communiqué ce samedi et de choix il n'en a pas été question de la part de Laurent Blanc. Dans sa recherche d'unité collective, le technicien français a décidé d'emmener toutes ses forces en présence en Bretagne. Certains iront forcément s'asseoir en tribunes dimanche mais l'entraîneur lyonnais souhaite concerner tout le monde, au moins jusqu'à quelques heures avant la rencontre. A noter néanmoins que Thiago Mendes est cité dans les joueurs disponibles au milieu de terrain et non en défense. Un premier indice quant à la décision prise par le nouveau staff pour le Brésilien ?

Le groupe de l’OL : Lopes, Riou, Bonnevie - Gusto, Da Silva, Boateng, Lukeba, Diomandé, Henrique, Tagliafico - Aouar, Tolisso, Lepenant, Caqueret, Reine-Adelaïde, Thiago Mendes, Faivre - Barcola, Tetê, Toko-Ekambi, Cherki, Lacazette, Dembélé