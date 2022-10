OL : Laurent Blanc évoque le rôle de Thiago Mendes

Défenseur à la fin de l'aventure de Peter Bosz, Thiago Mendes cristallise les critiques pour ses dernières performances. Laurent Blanc a évoqué le rôle du Brésilien, sans néanmoins donner beaucoup plus d'informations.

Dimanche vers 14 heures, ce sera l'une des interrogations de la première composition d'équipe de Laurent Blanc. Thiago Mendes, très décrié pour ses récentes performances à Lens (1-0) et Toulouse (1-1) notamment, où il est directement impliqué sur les buts encaissés, évoluera-t-il une nouvelle fois en charnière centrale à Rennes.

A la question du rôle du Brésilien, le nouvel entraîneur lyonnais a répondu sans vraiment apporter de précision. "Il peut jouer aux deux postes. Je ne connais pas son parcours de A à Z mais je pense qu'il peut évoluer derrière et dans l'entrejeu. Il a été formé au milieu, il a joué longtemps dans cette position. Souvent, il y a un numéro 6 qui peut jouer 5, et l'inverse est aussi vrai. Les deux postes sont différents mais ils ont aussi des similarités, a-t-il détaillé pour les médias du club. Je crois qu'en matière de défenseur centraux, en regardant l'effectif, on a six joueurs disponibles, en comptant Thiago. Ce qui me dérange, c'est qu'on a un gaucher seulement (Castello Lukeba), il faut faire avec."

Faire appel aux jeunes joueurs sur les fins de match

Outre cet aspect, Laurent Blanc a aussi expliqué qu'il allait particulièrement s'appuyer sur les éléments expérimentés pour bâtir son 11 de départ. "Un jeune joueur est un jeune joueur. Dans l'effectif il y a des garçons de 17, 19, 20 ans, et qui n'ont pas trop joué. Nous sommes dans une période d'urgence. Oui c'est bien de leur permettre d'avoir du temps de jeu, mais dans ce moment particulier, il me semble que c'est plus judicieux de compter sur eux pour une certaine période du match plutôt que d'entrée, a-t-il confié. C'est mon opinion et cela peut changer. J'ai déjà quelque chose en tête et vous verrez que des joueurs prouveront le contraire et seront titulaires, mais peut-être pas beaucoup."