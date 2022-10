OL : les Bleues avec 4 Fenottes largement dominées en Suède

Déjà battue par l'Allemagne (2-1), l'équipe de France a enchaîné un deuxième revers de suite mardi soir en Suède (3-0). Les 4 Fenottes ont participé à ce naufrage.

Emma Holmgren aura le sourire en rentrant à Lyon après la trêve internationale, moins les Fenottes de l'équipe de France. Opposées à la Suède mardi, les Bleues ont concédé un très lourd revers 3 buts à 0 face à leur hôte. Une deuxième défaite consécutive après celle en Allemagne (2-1), une première sous la direction de Corinne Diacre.

Des Françaises inquiétantes à quelques mois du Mondial

Les quatre Rhodaniennes, Wendie Renard (capitaine), Selma Bacha, Delphine Cascarino et Melvine Malard, ont joué ce match. Les trois premières étaient titulaires, comme contre les Allemandes. La jeune défenseure est impliquée sur la première réalisation suédoise (1re minute). Malard est entrée en jeu après la pause, pendant que Cascarino laissait sa place. Mais cela n'a rien changé et les Françaises ont cédé deux fois de plus à la 60e et 78e, avec en plus l'exclusion d'Aïssatou Tunkara (74e). Un niveau de jeu inquiétant à quelques mois de la Coupe du monde 2023 l'été prochain.