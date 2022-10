L'OL ouvre une formation pour travailler dans les structures sportives

L'OL a lancé une formation visant à préparer aux métiers dans les structures sportives. Celle-ci est destinée aux jeunes migrants et à quelques joueurs et joueuses de l’académie confrontés à des difficultés scolaires.

Encore une nouveauté du côté de l'OL. Après Laurent Blanc sur le banc rhodanien, l'Olympique lyonnais a annoncé ce mardi le lancement d'une formation préparant à travailler dans les structures sportives. Ces cours sont ouverts aux primo-arrivants sur le territoire français et aux bénéficiaires d'une protection internationale, ainsi qu'à quelques joueurs et joueuses de l’académie confrontés à des difficultés scolaires.

Avec les associations Kabubu et Formapi, en plus de l'aide de Pôle emploi et de l’Afdas, les apprenants âgés de 18 à 29 ans bénéficieront à la fois de cours théoriques et d'une alternance pour obtenir le titre professionnel d’employé administratif et d’accueil. Ils suivront également des cours de français professionnel et de remise à niveau numérique. Le cursus comprend également des cours d’initiation à l’animation et des ateliers professionnalisants.

Après cela, les jeunes auront la possibilité d’accéder à une seconde formation en alternance dans une structure sportive, de décembre 2022 à juin 2023. Cette formation nommée Fier "valorise le rôle fédérateur et inclusif du monde du football et du sport en général", conclut le communiqué.