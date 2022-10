Dimanche (15h), Laurent Blanc débutera son expérience sur le banc de l’OL à Rennes. Un match particulier pour le coach lyonnais mais aussi Bruno Genesio qui retrouve son ancien club.

Les affiches entre l’OL et Rennes sont depuis quelques années attendues plus qu’à l’accoutumé. Il faut dire que les ponts sont nombreux entre les deux clubs. Quand Damien Da Silva a évolué en Bretagne, ils sont de nombreux anciens Lyonnais à faire désormais les beaux jours des Rouge et Noir. Derrière Florian Maurice, Bruno Genesio, Martin Terrier ou encore Amine Gouiri ont suivi les traces du directeur sportif. Et quand ces rencontres débouchent sur des victoires rennaises comme ce fut le cas la saison dernière, il ressort forcément un petit sentiment de revanche.

A la veille de cette rencontre de la 11e journée (15h), Bruno Genesio n’a pas voulu s’attarder sur les deux corrections (4-1, 2-4) de la saison dernière. "Ce n’était pas la même équipe, ni chez eux, ni chez nous. C’est difficile de comparer, a déclaré le coach rennais en conférence. Ce n’était pas la même période non plus. Il n’y a pas de comparaison entre ces deux matchs. Pour nous, c’est simplement la fin d’un bloc de matchs que l’on doit bien terminer pour être encore dans nos objectifs."

Rennes enchaîne les matchs

Invaincu depuis dix matchs toutes compétitions confondues, Rennes a bien rectifié le tir après "avoir raté un ou deux matchs en début de saison". Néanmoins, difficile pour les Rennais, qui ont joué jeudi en Ligue Europa, de savoir à quoi s’attendre avec ce nouvel OL.

Avec l’arrivée de Laurent Blanc, il se pourrait bien qu’il y ait quelques changements que ce soit dans le système ou dans les joueurs. "J’ai lu les déclarations de l’entraîneur lyonnais qui souhaite avoir davantage le ballon, attaquer. En ce qui concerne la composition d’équipe et le système, je n’ai pas d’informations plus précises de ce qu’il aura envie de faire."