Amine Gouiri (ex-OL) avait "Benzema comme modèle à suivre"

Ayant rejoint Rennes durant l’été, Amine Gouiri va croiser le fer avec l’OL. Formé au club lyonnais, l’attaquant n’a pas réfléchi à un retour durant l’été.

Il l’avoue, ça lui fait "toujours plaisir de recroiser l’OL" et de retrouver "des joueurs avec qui il est ami". Néanmoins, de l’eau a coulé sous les ponts depuis le départ d’Amine Gouiri de Lyon à l’été 2020 et la venue des Lyonnais dimanche au Roazhon Park ne lui met pas plus de pression que ça. Il s’est habitué à voir des maillot frappé du lion en face de lui et non plus sur lui.

D’ailleurs, malgré les rumeurs d’un retour, Gouiri "avait déjà fait son choix d’aller à Rennes." Il y a retrouvé Bruno Genesio et Martin Terrier qu’il avait croisés lors de ses débuts chez les professionnels.

"L'OL a l'habitude de former ce genre d'attaquants"

Forcément interrogé sur ces retrouvailles avec son club formateur, Gouiri a vanté les mérites de la formation à la lyonnaise qui devrait se retrouver récompenser lundi avec le Ballon d’Or de Karim Benzema. Un joueur qui a toujours été associé au Rennais depuis ses débuts à l’OL.

"Il sort de la formation lyonnaise donc en tant qu’attaquant c’était un peu le modèle. C’est quelqu’un que j’aime bien voir jouer parce que c’est un registre que j’aime. A l’OL, ils ont l’habitude de former ce genre d’attaquants, à l’image d’Alexandre Lacazette. Donc oui c’était un modèle à suivre."

Vu comme le nouveau Benzema durant sa formation à l’OL, Amine Gouiri a toujours souhaité se défaire de cette étiquette. Dimanche, il compte surtout marquer les esprits à sa façon et jouer un mauvais tour à son club formateur.