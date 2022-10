Pour sa première avec l’OL, Laurent Blanc ne s’est pas montré satisfait du résultat à Rennes (3-2). Néanmoins, l’entraîneur lyonnais a déjà vu des améliorations et des axes à perfectionner.

Il se serait très certainement bien passé de cette statistique. A Rennes, Laurent Blanc est devenu le premier entraîneur de l’OL à perdre pour sa première sur le banc depuis Guy Stéphan en 1995. Cela reste bien sûr anecdotique tant l’objectif est bien plus loin mais Blanc aurait préféré débuter de la meilleure des façons cette nouvelle aventure. Avec seulement quelques séances collectives, il n’avait pas promis de miracles mais ce dimanche, l’OL avait largement le moyen de grappiller un point sans toutes ces erreurs. Après la rencontre, Laurent Blanc était forcément insatisfait.

"Le score est négatif donc on ne peut pas se satisfaire même s’il y a eu des choses positives. Il y a des choses à améliorer certes mais on le savait depuis le début, a déclaré "le Président" sur Prime Video. Ce que je regrette dans ce match est non pas qu’il y a eu des buts parce que c’est le football mais le but juste après la mi-temps nous fait très mal. On n’arrive pas à rentrer dans cette mi-temps et ça fait mal. On est quand même revenu au score mais on prend ce 3e but."

On les a gênés par notre système et par notre mobilité

Du travail, le Cévenol et son staff ne vont pas en manquer dans les prochains jours. Dans le "calendrier difficile" qui attend l’OL d’ici la trêve de novembre, un autre déplacement se profile à Montpellier samedi prochaine. Une terre que connait bien Laurent Blanc qui espère enclencher cette spirale positive dans les résultats. Car à l’écouter, tout n’est pas à jeter ce dimanche dans la défaite à Rennes.

"Ce que je retiens, ce sont les choses à améliorer mais aussi des choses qui se sont déjà améliorées cette semaine croyez-moi comme la confiance individuelle chez certains et ça va continuer. On les a gênés par notre système et par notre mobilité. Il y a du mouvement au milieu. L’animation sur les côtés a été pas mal avec des centres. L’apport des pistons a été intéressant tout comme le fait que les joueurs qui devaient être dans la surface y était sur ces centres comme le premier but."

Il y a du positif dans cette défaite mais l’OL pointe désormais à dix longueurs de Lens, 3e. La mission est désormais de "grappiller des points sur les quatre derniers matchs."