Ce dimanche à Rennes, l’OL a montré un visage un peu plus positif que lors de ses dernières sorties. Seulement, les Lyonnais ont encore été punis par des erreurs individuelles criantes. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Nicolas Tagliafico à gauche toute

Il a parlé vendredi et à la différence de certains de ses coéquipiers depuis le début de la saison, l’Argentin a également répondu sur le terrain. Déjà vraie satisfaction sous l’ère Peter Bosz, Tagliafico s’est mué en piston à Rennes. Dans le 3-5-2 mis en place par Laurent Blanc, le latéral gauche doit encore apprivoiser le poste mais il a semblé bien plus libéré que lors des dix premières journées. Déjà défensivement avec la présence de Castello Lukeba bien plus proche de lui dans ce système à trois centraux.

Mais surtout offensivement. Bien plus entreprenant sans Karl Toko Ekambi devant lui, il a enfin été décalé et servi sur ses appels. S’il ne s’en sortira qu’avec une seule passe décisive sur les deux buts de Lacazette ce dimanche, Nicolas Tagliafico a apporté un danger par les centres et parfaitement remplacé un Malo Gusto plus en dedans de l’autre côté. Tout n’est pas parfait dans cette utilisation du couloir mais l’ancien de l’Ajax a au moins le mérite de ne pas tricher tout en se montrant décisif à deux reprises.

Le flop : des erreurs individuelles qui plombent le collectif

Vendredi, Laurent Blanc regrettait que l’OL encaisse des buts tous les matchs. Ce dimanche, les Lyonnais en ont pris trois et c’est là que le bât blesse. En trouvant le chemin des filets rennais à deux reprises, le club rhodanien ne peut se permettre de repartir bredouille de Bretagne. Mais, une fois de plus, les erreurs individuelles coûtent trop cher. Rennes n’a cadré que cinq tirs et pourtant Anthony Lopes est allé chercher le ballon dans ses filets trois fois. Martin Terrier a beau avoir améliorer son jeu de tête depuis son départ de l’OL, il a surtout profité des largesses défensives.

Sur son égalisation, la sortie de Boateng sur le côté droit n’a pas été compensée dans l’axe et le retour en trottinant de l’Allemand n’a rien arrangé. Sur le troisième but rennais, il profite de l’attentisme de Damien Da Silva, fraîchement entré et pas encore dans son match, pour sortir une tête venue de nulle part. Laurent Blanc assure que le salut viendra du collectif mais pour qu’il y en ait un, il faut que les individualités répondent présentes. Dimanche, défensivement, ce ne fut pas ça et la remarque ne vaut pas que pour les centraux. De Gusto à Caqueret en passant par Reine-Adelaïde, le niveau individuel n’est pas au rendez-vous et plombe l’OL.