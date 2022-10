Ligue 1 : l'OL reste la moins bonne équipe à l'extérieur

(Photo by Valery HACHE / AFP)

Après 5 matchs à l'extérieur cette saison, l'OL est la pire équipe de Ligue 1 loin de ses bases. L'Olympique lyonnais n'a pris qu'un seul point.

Encore une rencontre sans victoire pour l'OL. Dimanche, les joueurs de Laurent Blanc se sont inclinés sur la pelouse de Rennes 3 à 2. Pour les Rhodaniens, il s'agit de la 4e défaite à l'extérieur de la saison après celles concédées face à Lorient (3-1), Monaco (2-1) et Lens (1-0). Avec un seul point péniblement rapporté du voyage à Reims (1-1), l'Olympique lyonnais est la pire équipe du championnat dans ce domaine.

Une des moins bonnes attaques à l'extérieur

Les partenaires de Nicolas Tagliafico sont devancés par Nantes (2 unités mais un match en plus), Auxerre et Montpellier (3). En grande difficulté loin de leurs bases, les coéquipiers de Malo Gusto marquent très peu avec seulement 5 réalisations, moins bon total de la Ligue 1 avec les Nantais, les Auxerrois et les Lensois. Un bilan qu'il faudra améliorer très rapidement si l'OL souhaite remonter au classement, à commencer par samedi avec le déplacement sur le terrain du MHSC.