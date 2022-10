Ligue 1 : l’OL va se rendre à Montpellier en bus

Montpellier – OL (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, samedi, l’OL affronte Montpellier. Pour ce déplacement à la Mosson, les hommes de Laurent Blanc utiliseront le bus.

Jean-Michel Aulas avait promis de rendre l’OL plus éco-responsable et le club lyonnais ne devrait pas mettre bien longtemps à conjuguer les paroles aux actes. Selon Le Progrès, la délégation lyonnaise devrait prendre la direction de Montpellier en bus dans les prochaines jours. Opposé au club héraultais samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, l’OL va adopter une attitude écologique. Pour le retour aux sources de Laurent Blanc dans son club formateur, les Lyonnais vont délaisser le transport aérien utilisé lors des dernières saisons pour un trajet en bus.

Dans les faits, l’OL va partir la veille de ce déplacement pour un trajet qui durera 3h30. Les Lyonnais effectueront le même voyage pour le trajet retour après, on l’espère, une première victoire depuis le succès contre Angers, début septembre. En attendant de réfléchir à d’autres trajets plus écologiques avec des déplacements en train, l’OL va donc prendre au minimum trois fois le bus avec Clermont et Auxerre.