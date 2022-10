Karim Benzema (ex-OL) devient le 5e Ballon d’Or français

Karim Benzema et Zinédine Zidane lors du Ballon d’Or 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Lauréat du Ballon d’Or 2022, Karim Benzema est le 1er joueur passé par l’OL à remporter cette récompense. Il devient le 5e Français à être distingué depuis la création du trophée.

Il était déjà un des très grands noms de l’histoire de l’Olympique lyonnais. Depuis lundi, il est encore entré un peu plus dans cette légende. En voyant son nom apparaître sur la scène du Théâtre du Chatelet, Karim Benzema est devenu le premier joueur à remporter le Ballon d’Or en ayant été formé et passé par l’OL. Une belle distinction pour l’OL Académie bien que l’attaquant a quitté le nid depuis plus de dix ans et qu’il fait depuis le bonheur du Real Madrid. Qu’importe, c’est une partie de la formation à la lyonnaise qui a été récompensée lundi soir.

Le premier Français depuis 1998

Comme un symbole, c’est Zinedine Zidane qui lui a remis le célèbre Ballon d’Or. Une belle image tant Benzema a pris une autre dimension sous le règne du technicien français à Madrid. Il devient également le successeur de celui qu’il voit comme "un frère". Aucun joueur français n’avait réussi à soulever le Ballon d’Or depuis Zidane en 1998. Ils sont désormais cinq à avoir gagné cette récompense. Karim Benzema devient le dernier d’une lignée commencée par Raymond Kopa, suivi par Michel Platini à trois reprises et Jean-Pierre Papin.