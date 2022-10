Mercato : Peter Bosz (ex-OL) à la relance en Premier League ?

Mis à pied de son poste à l’OL il y a un peu plus d’une semaine, Peter Bosz pourrait déjà rebondir. L’entraîneur serait dans la short-list de Wolverhampton.

Une petite semaine de chômage et déjà un retour sur les terrains pour Peter Bosz ? Il est encore trop tôt pour le dire mais l’ancien entraîneur de l’OL pourrait bien retrouver un poste dans les prochains jours. Mis à pied de son poste entre Rhône et Saône il y a un peu plus d’une semaine et donc toujours sous contrat avec le club rhodanien, Bosz anticipe et pourrait bien découvrir un nouveau championnat. Après Israël, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France, le technicien néerlandais ne serait pas loin de découvrir la Premier League.

A en croire les informations du Telegraph, Peter Bosz aurait rencontré les dirigeants de Wolverhampton pour prendre la suite de Bruno Lage, viré il y a quelques semaines. Les Wolves avaient un temps espéré Julen Lopetegui mais l’entraîneur espagnol a décliné pour des problèmes personnels. Le coach de Queens Park Rangers Michael Beale et Rob Edwards qui est libre après une expérience à Watford sont les principaux candidats avec Peter Bosz mais ce dernier aurait parfaitement géré les entretiens avec le club anglais. De quoi espérer un rebond rapide avec l’échec OL ?