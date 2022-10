L’OL ne va pas toucher d’argent avec le Ballon d’Or de Benzema

Karim Benzema avec ses parents et Zidane lors du Ballon d’Or (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ayant inclus un bonus lors du départ de Karim Benzema vers le Real Madrid, l’OL ne touchera pas cet argent. Bien que l’attaquant a gagné le Ballon d’Or, cette clause avait une durée limitée dans le temps.

Il avait ce rêve depuis sa plus tendre enfance. Depuis lundi, il a fait de ce rêve une réalité. A bientôt 35 ans, Karim Benzema est devenu le plus joueur le plus âgé à remporter le Ballon d’Or depuis la première édition. Une récompense qui montre que le travail paye toujours et qu’il faut croire en ses rêves. L’ayant formé, l’OL avait placé de très grands espoirs sur l’attaquant français que ce soit entre Rhône et Saône ou même lors de son départ au Real Madrid.

Cette clause était limitée dans le temps. L'OL ne touchera rien. — Razik Brikh (@razikbrikh) October 18, 2022

Face au rêve de Benzema de jouer dans le club madrilène, Jean-Michel Aulas avait laissé partir sa pépite en 2009 contre un chèque de 35 millions d’euros plus bonus. Parmi ces bonus, se trouvait une somme en cas de Ballon d’Or remporté par le Français. C’est chose faite depuis vingt-quatre heures mais l’OL ne touchera pas l’argent de ce bonus. En effet, il était limité dans le temps et treize ans après le départ du Brondillant, la date a déjà expiré. Qu’importe, le club lyonnais peut désormais avoir la satisfaction d’avoir formé un Ballon d’Or.