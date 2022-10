Mercato : Karim Benzema écarte l’idée d’un retour à l’OL

Sacré Ballon d’Or 2022, Karim Benzema a rendu hommage à l’OL et au Real Madrid lors de son discours. Après la cérémonie, l’attaquant a avoué vouloir finir à Madrid.

Depuis quelques heures, les hommages venus de Lyon se multiplient pour saluer le sacre de Karim Benzema. Bien qu’il évolue depuis 2009 au Real Madrid, la connexion entre l’attaquant et son club formateur qu’est l’OL n’a jamais été coupée. Sa complicité avec Jean-Michel Aulas lundi soir a rappelé une certaine nostalgie aux supporters lyonnais. Proche de ses 35 ans et ayant désormais tout gagné en club et individuellement, Benzema peut-il revenir entre Rhône et Saône pour boucler la boucle.

Une prolongation dans les tuyaux

Ils sont nombreux à l’espérer depuis quelques années mais une fois de plus, le principal intéressé a coupé court à ces doux rêves. "Je vais prendre ma retraite au Real Madrid. Il n'y a pas d'autre option pour moi", a-t-il lâché au micro d’Onda Cero.

Encore au top de sa forme physiquement, Karim Benzema ne se voit donc pas quitter les champions d’Europe en titre. Une prolongation est d’ailleurs dans les tuyaux avec le Real Madrid et pourrait bien se signer dans les prochains jours avec ce sacre.