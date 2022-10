OL - Mercato : Orkun Kökçü (Feyenoord) supervisé ?

Orkun Kökçü face à Mattéo Guendouzi lors d’OM – Feyenoord (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Avec l’arrivée de Laurent Blanc, l’effectif pourrait bien évoluer durant la trêve. Des émissaires de l’OL étaient présents à Feyenoord pour superviser Orkun Kökçü.

Laurent Blanc l’a assuré. Au moment de signer son contrat pour devenir le nouveau coach de l’OL, il n’a demandé ni eu de garanties concernant le mercato hivernal. Il reste encore quatre matchs d’ici la trêve et plus de deux mois avant le début du mercato, néanmoins, il se pourrait bien que l’effectif lyonnais connaisse quelques ajustements. Arrivé comme pompier de service, Blanc doit pour le moment composer avec l’effectif en place mais en sera-t-il de même au 1er février ? C’est encore loin pour le savoir.

Malgré tout, la cellule de recrutement dirigée par Bruno Cheyrou est déjà au travail et multiplie les matchs pour observer certaines cibles. L’une d’elles se trouverait du côté de Feyenoord. Lors du match d'Europa League entre Feyenoord et FC Midtjylland, jeudi dernier, les recruteurs lyonnais étaient présents dans les tribunes du Stadion Feijenoord d’après le site 1908NL, toujours bien au fait de l’actualité du club néerlandais comme ce fut le cas dans le dossier Tyrell Malacia. Les superviseurs lyonnais, ainsi que ceux du Borussia Dortmund, seraient venus pour observer Orkun Kökçü, capitaine et milieu du Feyenoord. Ce n’est pas la première fois que le nom du Turc est associé à l’OL. Cela avait déjà été le cas durant l’été sans que cela ne débouche sur une arrivée.