OL - Ligue des champions : "L'objectif sera de finir à la 1re place", assure Bompastor

Comme d'habitude, Sonia Bompastor a affiché ses ambitions suite au tirage au sort de la phase de poules de Ligue des champions. L'entraîneure de l'OL vise la 1re place du groupe.

C'est avec beaucoup d'ambitions que Sonia Bompastor et l'OL attendent la Ligue des champions 2022-2023. Tenant du titre, l'OL connaît désormais la composition de son groupe pour le début de cette campagne. Les Fenottes affronteront Arsenal, la Juventus Turin et Zurich.

"En étant l'OL, on est forcément la formation à battre"

Dans cette poule, l'entraîneure rhodanienne vise ni plus ni moins que la première place. "Ce seront de belles affiches. J'espère que ces rencontres se joueront dans de beaux stades pour la promotion du football féminin. Nos adversaires sont têtes de série dans leur championnat et on sait que ce seront des matchs difficiles. Le foot féminin progresse énormément et il faudra être très performant, a-t-elle affirmé pour les médias du club. L'objectif sera de finir à la première place, mais il y aura du travail et de grandes équipes pour nous en empêcher. On a hâte de rentrer dans la compétition. En étant l'OL et en ayant gagné 8 fois le tournoi, on est forcément la formation à battre. On a l'habitude d'avoir ce statut et on va l'assumer."