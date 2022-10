OL - Arsenal (1-5) : des erreurs individuelles inhabituelles

Largement battu par Arsenal, l’OL a mal débuté sa campagne européenne. Un revers qui s’explique par un naufrage collectif et des erreurs individuelles rares. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le flop : une fébrilité défensive inhabituelle

Depuis le début de la saison, ce n’est pas l’assurance tout risque dans l’arrière-garde lyonnaise, en atteste cet unique clean-sheet contre Rodez en championnat. Mais ce mercredi, c’est une faillite collective qui a été au centre de cette défaite. Sonia Bompastor a bien essayé d’ajuster les choses à la 37e minute en faisant redescendre Amandine Henry en défense centrale mais il y a bien longtemps qu’on n’avait pas vu l’OL sombrer dans de si grandes mesures. Prendre trois buts en une mi-temps, ça n’a pas dû arriver bien souvent dans l’histoire des Fenottes.

Si Inès Jaurena disputait sa 1re en poule en Ligue des champions et qu’Alice Sombath a vu la différence entre la D1 et l’Europe, voir Wendie Renard bousculée par le gabarit de Blackstenius, Selma Bacha et Christiane Endler passer au travers est bien plus surprenant. Elles n’ont pas été aidées par les espaces laissés dans l’entrejeu mais ce sont presque des erreurs de débutantes qui ont eu raison des Lyonnaises. A l’image de ce troisième but encaissé sur un coup-franc côté gardienne ou la relance ratée de la capitaine lyonnaise sur le 4e…

Le top : Amandine Henry

Difficile de trouver des motifs de satisfaction dans une soirée aussi noire. Pourtant Amandine Henry est peut-être la cadre qui a le mieux surnagé mercredi. Face au défi physique imposé par Arsenal, la Française a d’abord répondu présente dans l’entrejeu, n’hésitant pas à mettre le pied comme à son habitude. Ca lui a valu un bon tampon de Blackstenius qui l’a sonné un peu mais elle ne s’est pas dégonflée dans l’entrejeu même si sln duo avec Horan n’a pas été au niveau habituel. A l’image du reste de l’équipe. Redescendue en défense centrale suite à la réorganisation de Bompastor, elle n’a pas surdominé mais a montré sa solidité face deux percussions londoniennes.