Défait largement par Arsenal, l’OL rêvait d’une meilleure entrée. Dans ce jour sans, Sonia Bompastor a malgré tout appelé à lever la tête et ne pas voir tout en noir.

Son analyse à chaud

"On peut dire que c’était un soir sans même si on va prendre le temps de tout analyser. On sait que le haut niveau se joue sur des détails, sur l’efficacité. Je pense qu’aujourd’hui (mercredi) sur nos moments forts, on n’a pas su être tueuses et efficaces pour inquiéter un peu plus cette équipe d’Arsenal. C’est une bonne équipe qui a su nous faire très mal collectivement et par ses individualités. Ce (mercredi) soir, nous avons été punies et c’est dur mais on va analyser pour tirer les enseignements nécessaires pour dès la semaine prochaine à la Juve aller chercher une victoire."

Des blessures handicapantes ?

"Notre contexte, on le connait. Il y a des joueuses cadres qui sont à l’infirmerie pour de longues semaines. On a un effectif à notre disposition. On ne devrait pas retrouver beaucoup de joueuses dans les prochains jours donc il faut que, malgré le jeune âge de notre effectif actuel, tirer les enseignements et mentalement retrouver de la confiance. Il faut aller avec beaucoup d’ambitions à Turin pour faire une performance là-bas."

La Juventus dans une semaine

"Il faudra forcément réagir. Ce n’est pas l’entrée de compétition qu’on aurait souhaitée. On a l’opportunité d’aller jouer à l’extérieur à la Juventus et il faut être capable de performer pour retrouver de la confiance et se remettre en bonne position dans ce groupe. Le point positif de cette soirée, c’est que ce n’est pas un match éliminatoire. On peut se rattraper lors des cinq autres matchs donc à nous de faire le nécessaire."

"Il ne faut pas voir tout noir"

Son discours d’après-match

"J’ai pour habitude de toujours faire un petit mot à la fin des matchs sans rentrer dans de l’analyse, je n’aime pas le faire à chaud. Les mots ont été assez simples. Ce n’est pas l’entrée qu’on voulait mais dans ces moments-là, il faut rester ensemble, analyser et tirer les conclusions. Il faut se dire qu’il y a beaucoup de choses qui n’ont pas été en notre faveur mais il nous reste encore 5 matchs pour aller chercher cette qualification."

Le remplacement de Jaurena

"J’ai estimé qu’on était un peu en difficulté sur notre côté droit par rapport à la vitesse de la joueuse d’Arsenal. L’idée était de faire basculer Alice Sombath sur le côté droit, à un poste qu’elle connait, et apporter un peu de vitesse pour contrer la profondeur d’Arsenal. Ca me permettait de mettre Damaris au milieu et d’avoir de la disponibilité et de la qualité technique dans nos ressorties de balle face à ce bloc londonien."

L’importance du mental

"Le mental dans la performance est très important. Ca peut faire la différence au haut niveau. Il y a des moments de joie dans une carrière, des moment plus difficiles comme ce soir et c’est dans ces moments qu’il faut se remettre en question mais aussi redire que ce n’est qu’un soir pour le moment. Il ne faut pas voir tout noir. Il faut rester positif et trouver les solutions pour les prochains matchs."