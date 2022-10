OL : la Ligue des champions féminine va débarquer sur FIFA 23

Et si vous remportiez la Ligue des champions avec l’OL féminin ? A partir du début de l’année 2023, ce sera désormais possible mais sur jeu vidéo. En attendant de savoir si les Fenottes réussiront à conserver leur couronne sur le terrain à la fin de la saison, les inconditionnels des Lyonnaises pourront se faire la main sur FIFA 23.

Au lendemain de la défaite de l’OL en Ligue des champions, le concepteur EA Sports a annoncé que la compétition européenne sera bientôt présente au sein du nouvel opus. Entre la D1 féminine avec la présence de l’OL et la Ligue des champions, le football féminin continue de faire une entrée fracassante au sein de la référence footballistique des jeux vidéos.

❗️New competition coming to #FIFA23@UWCL arrives in early 2023, the next step in Women's Club Football 💪 pic.twitter.com/I5UGf8Zav3

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 18, 2022