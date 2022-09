Le rachat de l'OL par John Textor n'aura pas lieu ce 30 septembre

Jean-Michel Aulas et John Textor lors de la conférence de presse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans un communiqué rédigé ce vendredi matin, l’OL Groupe informe que la réalisation de l’opération rachat par Eagle Football ne se fera pas ce 30 septembre. Néanmoins, tous les voyants sont au vert pour "une finalisation dans les prochaines semaines."

Il faudra encore patienter quelques jours ou quelques semaines pour voir l'OL passer officiellement sous pavillon américain. Deux mois après que l'assemblée générale a approuvé l'augmentation du capital de 86 millions d'euros et validé le projet de rachat de John Textor, l'OL Groupe va prendre quelques jours / semaines supplémentaires pour valider toute cette opération. La société l'a annoncé dans un communiqué, ce vendredi matin, date initialement prévue pour la finalisation de ce rachat. Mais pas de quoi mettre en péril la suite des tractations qui aboutiront bien dans les prochains jours avec "les accord définitifs en cours de préparation".

"OL Groupe rappelle que la société Eagle Football, contrôlée par Mr John Textor, s'est engagée de manière ferme et inconditionnelle aurpès de ses principaux actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest) à acquérir 39 201 514 actions et 789 824 OSRANES émises par OL Groupe. Eagle Football s'est en outre engagé à souscrire, sous réserve de la réalisation de ces acquisitions, à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe d'un montant total de 86 millions d'euros."

L'OL Groupe assure que "les discussions sont bien avancées avec les prêteurs de l'Olympique lyonnais pour la confirmations du maintien de l'ensemble des financements du groupe mais que le groupe "attend l'accord de l'ensemble des prêteurs avant le closing". Dans les faits, ce communiqué n'est pas vraiment une surprise puisque les discussions ont continué durant la nuit entre toutes les parties même si tout le monde attendait cette date du 30 septembre pour voir l'OL ouvrir une nouvelle page. Il faudra juste faire preuve d'un peu plus de patience afin que "les parties finalisent dans les prochaines semaines la documentation juridique, notamment pour les principaux financements d'Eagle Football, et les étapes mécaniques nécessaires à la bonne réalisation de l'Opération." Une nouvelle date sera bientôt fixée par l'OL Groupe.