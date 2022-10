L’OL a subi sa plus large défaite en Ligue des champions

Dominé dans les grandes largeurs par Arsenal, l’OL a bu la tasse à la maison. Tenantes du titre, les Fenottes ont subi leur plus large défaite dans la compétition européenne.

Elles rêvaient d’une autre entrée et ne s’imaginaient sûrement pas que la soirée allait tourner à un tel vinaigre. Tenantes du titre, les joueuses de l’OL avaient hâte de faire leur retour dans la compétition, leur compétition comme elles aiment tant le rappeler. Mercredi soir, la Ligue des champions a fait une infidélité aux Lyonnaises ou plutôt ce sont elles qui en ont fait une à la compétition. Ayant montré un visage qu’on leur connaissait pas, les Fenottes ont sombré dans les grandes largeurs face à Arsenal.

Un revers cinglant (1-5) que les Lyonnaises ont tenté de dédramatiser après la rencontre, estimant que "fort heureusement ce n’est qu’un match de poule". Néanmoins, cette défaite fait tâche pour une équipe qui souhaite conserver son titre. Les blessures de cadres sont bien présentes mais le visage montré au Parc OL n’était pas conquérant.

Avant cette rencontre, l’OL était invaincu contre Arsenal. Depuis quelques heures, cette invincibilité a vécu et les Fenottes ont subi la plus large défaite de leur histoire en compétition européenne. Elles ne s’était d’ailleurs jamais inclinées par plus de deux buts auparavant ni lors d'un premier match dans la compétition. Preuve que Sonia Bompastor avait raison, cette soirée était bien un match sans…