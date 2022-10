Ligue des champions : l’OL aime les clubs anglais

Amandine Henry lors d’OL – Chelsea en 2019 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ce mercredi, l’OL accueille Arsenal pour la 1re journée de Ligue des champions. Ce sera la 12e confrontation contre un club anglais avec seulement une défaite au compteur pour les Fenottes.

Mardi, Sonia Bompastor a mis en avant le développement du football anglais depuis quelques années avec comme consécration la victoire à l’Euro 2022 de la sélection. Néanmoins au palmarès de la Ligue des champions, il faut remonter à 2007 pour voir Arsenal être la seule équipe anglaise à être sacrée. La compétition s’appelait encore la Coupe féminine de l’UEFA… Souhaitant surfer sur le sacre européenne de l’Angleterre, les formations anglaises ont de grosses ambitions et Arsenal fait partie de ces prétendants au titre.

Mercredi, le club londonien fera face à l’OL, champion en titre. Un choc pour débuter la campagne et une 12e confrontation pour les Fenottes face à un club anglais. Pour le moment, l’histoire tourne très clairement en faveur des l’octuple championne d’Europe. Le revers en demi-finale retour contre Manchester City (1-0) est le seul en 11 matchs (7 victoires, 3 nuls) et n’avait pas empêché les Lyonnaises de décrocher un quatrième sacre quelques semaine plus tard.