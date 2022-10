L’OL et Peter Bosz ont trouvé un accord pour se séparer

Mis à pied il y a plus d’une semaine, Peter Bosz reste malgré tout sous contrat avec l’OL. Une situation qui ne devrait plus perdurer très longtemps, les deux parties ayant trouvé un accord.

Pour la première fois (hors suspension) depuis plus d’un an et demi, Peter Bosz n’était pas sur le banc de l’OL à Rennes. Mis à pied après le nul concédé contre Toulouse, l’entraîneur néerlandais a regardé de loin la nouvelle défaite lyonnaise pour les premiers pas de Laurent Blanc. Annoncé dans le viseur de Wolverhampton, Bosz reste pourtant encore un salarié de l’Olympique lyonnais. En effet, l’éviction du Néerlandais du banc n’a pas marqué la fin officielle de son aventure entre Rhône et Saône.

Ce ne devrait plus être qu'une histoire d’heures. Plus d’une semaine après la fin de ses fonctions comme entraîneur de l’OL, Peter Bosz et son employeur ont trouvé un accord pour mettre fin à la collaboration, comme a pu l'annoncer Le Progrès. Il restait à s’entendre notamment sur les indemnités de départ et c’est chose faite. Peter Bosz est désormais libre de s’engager où bon lui semble.