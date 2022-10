Prêté à Ajaccio, Youssouf Koné a été "mis à la cave" à l’OL

Prêté pour la troisième saison consécutive, Youssouf Koné n’a pas réussi à l’OL. Le latéral gauche estime qu’il a été "mis à la cave" au début de la préparation.

Il fait partie de ces joueurs recrutés à l’été 2019 qui n’ont jamais réussi à l’OL. Comme Joachim Andersen ou encore Tino Kadewere, Youssouf Koné ressemble très clairement à un flop. Après 16 matchs lors de sa première saison, le latéral enchaîne depuis les prêts. Relancé à Troyes la saison dernière, le Malien était revenu à Lyon avec l’espoir de pourquoi pas inverser la tendance. Mais il a rapidement compris que son futur ne s’écrirait pas entre Rhône et Saône. Koné n’a pas participé à la préparation estivale et est reparti en prêt à Ajaccio fin août. N’ayant joué que deux matchs en Corse, l’ancien Lillois n’a pas mâché ses mots au moment de parler de son retour à Lyon.

"Dans le football, il y a parfois des décisions, des faits de jeu qui peuvent changer personnellement le cours d'une saison. Je crois que c'est ce qui m'est arrivé souvent, a-t-il regretté dans Corse-Matin. J'ai été écarté plusieurs fois après une petite blessure. (…) J’avais repris avec Lyon et fait les cinq premiers jours avec l'équipe professionnelle.

Et puis, on m'a mis à la cave juste après. Je me suis alors entraîné avec la réserve. Ensuite, durant la préparation, j'ai ressenti une douleur à un tibia. Je n'ai pas pu continuer à 100 % et j'ai pris le temps de me soigner. Dans les derniers jours du mercato, on m'a écarté et je me suis entraîné seul. C'était très compliqué."

Acheté neuf millions d’euros en 2019, Youssouf Koné reste lié à l’OL jusqu’en juin 2024. Néanmoins, on le voit mal avoir encore un avenir dans le club lyonnais à la fin de son prêt en Corse.