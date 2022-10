OL - Arsenal : un seul changement par rapport à Bordeaux ?

Sonia Bompastor qui dirige l’entraînement du groupe professionnel de l’OL féminin (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce mercredi, l’OL fait son entrée en Ligue des champions contre Arsenal. Contre le club londonien, Sonia Bompastor devrait titulariser l’expérimentée Janice Cayman plutôt que Vicky Becho.

L’OL a de nouveau rendez-vous avec son destin. Quatre mois après avoir retrouvé sa couronne européenne, le club lyonnais est désormais lancé dans une campagne de confirmation. Tenantes du titre, les Fenottes font leur entrée en Ligue des champions ce mercredi contre Arsenal (21h). Un choc dès la 1re journée de groupe afin d’attaquer directement dans le vif du sujet.

Pour cette confrontation, Sonia Bompastor doit composer avec les blessures, neuf au total, et a retenu un groupe de 21 joueuses. Face à la jeunesse des remplaçantes, l’entraîneure de l’OL devrait rester dans la continuité de la victoire à Bordeaux, dimanche. Alice Sombath opérationnelle, elle devrait encore faire la paire avec Wendie Renard qui n’a pas manqué de la féliciter mardi en conférence de presse. Le seul changement devrait se situer à droite de l’attaque. Titulaire en Gironde et pleine de fougue, Vicky Becho pourrait laisser sa place à une joueuse un peu plus expérimentée. Sur le banc dimanche, Janice Cayman serait alors l’heureuse élue.

La composition probable de l’OL : Endler - Jaurena, Sombath, Renard, Bacha - Henry, Horan - Cayman, Van de Donk, Malard - Le Sommer