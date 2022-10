Mercato : Sidney Govou revient sur son transfert raté à Liverpool

Membre de l’âge d’or de l’OL, Sidney Govou a tout connu entre Rhône et Saône. Son destin aurait pu être différent en 2006 où il était sur le départ.

Sept titres de champion de France, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue et des exploits sur la scène européenne. Quand on vient à se rappeler de l’âge d’or de l’OL dans les années 2000 pour un brin de nostalgie, le nom de Sidney Govou y est forcément associé. Quand les jeunes du centre de formation n’était pas légion dans l’armada lyonnaise, l’ailier avait réussi à faire son trou, au point de devenir capitaine de son club formateur.

Cette ascension a enrichi son armoire à trophées mais lui a également fait découvrir l’équipe de France. Chez les Bleus, il a été finaliste de la Coupe du monde 2006 perdue contre l’Italie. Un été qui aurait pu lui réserver une toute autre carrière. Présent sur le plateau de RMC, Govou a affirmé que l’OL lui avait montré la porte à cette époque. "Après la Coupe du monde, l’OL me dit: 'On ne veut pas de toi l’année prochaine, on veut prendre quelqu’un d’autre à ta place’."

De paria à héros en quelques semaines

Cette décision vient de Gérard Houllier, alors entraîneur de la formation lyonnaise. Envoyé en réserve le temps qu’une porte de sortie lui soit trouvée, Sidney Govou assure avoir été dans le viseur d’un grand d’Europe : Liverpool. Néanmoins, le transfert a capoté à cause de l’OL, incapable de trouver un remplaçant à son numéro 14. "J’ai un contact avec Liverpool, où je dois signer. Malheureusement Lyon ne trouve pas le joueur pour me remplacer. Donc, il fait durer, durer... Sauf qu’on arrive au 31 (août), et que le mercato se finit."

Une occasion manquée de rejoindre le futur finaliste de la Ligue des champions 2007 mais finalement deux titres de champions de France en plus. Seize ans après, Sidney Govou assure avoir gardé une certaine rancoeur envers Houiller qui l’a finalement considéré comme "la nouvelle recrue" au moment de son retour et doublé en équipe de France pour la revanche contre l’Italie en septembre 2006.