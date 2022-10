Avant Juventus - OL, Le Sommer veut "tout de suite rebondir"

Une semaine après la lourde défaite contre Arsenal, l'OL retrouve la Ligue des champions. De retour à Turin où elles ont été sacrées championnes d'Europe, les Fenottes veulent se remettre la tête à l'endroit. Les coéquipières d'Eugénie Le Sommer ont eu une semaine de préparation pour préparer ce match déjà capital.

Les retrouvailles avec la Juventus Turin

"On a beaucoup joué contre elles. Je pense que c’est l’équipe qu’on a la plus jouée en Ligue des champions ces dernières années. On les connait bien. On a préparé ce match comme d’habitude. On a fait de la vidéo, de la tactique sur le terrain. On a bien travaillé pour un match de Ligue des champions. Le fait d’avoir perdu notre premier match nous met dans une position où on veut tout de suite rebondir et gagner ce match. Que ce soit la Juve ou une autre équipe, on l’aurait préparé de la même manière. L’idée était avant tout de redonner confiance au groupe."

Les difficultés offensives de l'OL

"On est tombé sur une très bonne équipe d’Arsenal, il faut remettre les choses dans son contexte. Arsenal fait partie des meilleures équipes d’Europe donc c’est toujours plus difficile. Elles ont fait le match parfait contre nous. On aurait pu marquer plus de buts, on aurait pu se créer plus de situations si on avait été plus juste dans les 30 derniers mètres, de meilleurs choix. On peut faire mieux même si on n’avait pas toutes nos armes offensives. La défaite était lourde, on aurait pu prendre moins de buts, en marquer plus, le résultat aurait été peut-être différent mais ça reste un gros match et il faut savoir saisir les occasions."

Ses dernières semaines à la pointe de l'attaque

"Je suis une joueuse assez polyvalente donc je n’ai pas forcément d’habitudes à un poste. Je suis capable de jouer sur tout le front de l’attaque. J’ai du temps de jeu en ce moment et j’essaye d’en profiter même si ce n’est pas toujours évident. J’aimerais être décisive à chaque match mais j’ai envie d’aider l’équipe dans le rôle que je sais faire et ce n’est pas que marquer des buts. Je participe au jeu, je créé des espaces donc c’est un ensemble de choses.

J’ai un profil différent d’autres joueuses et le fait d’avoir d’autres profils permet d’apporter des variantes. Offensivement, on peut mieux faire, je peux mieux faire. Contre Arsenal, j’ai eu quelques occasions même si ce n’était pas des choses évidentes mais je sais que je peux mieux faire."