OL : Sinaly Diomandé manquera bien la réception de Lille

Monté à Paris pour plaider sa cause, Sinaly Diomandé n’a pas réussi à faire annuler son carton rouge. Ayant pris un match de suspension, le défenseur loupera OL - Lille dimanche.

Sa plaidoirie n’aura pas réussi à amadouer la commission de discipline. Monté à Paris avec Vincent Ponsot pour plaider sa cause après un carton rouge que l'OL a considéré comme injustifié, Sinaly Diomandé n’a pas obtenu de gain de cause. Le défenseur lyonnais va bien manquer la réception de Lille, dimanche soir (20h45). Le club n’avait guère d’espoir de voir la commission se montrer indulgente et annuler le rouge mais souhaitait avant tout limiter la casse. Avec un seul match à purger, Diomandé sera donc de retour face à Marseille et c’est déjà une bonne nouvelle.

Cette suspension reste malgré tout un contretemps pour l’Ivoirien qui venait d’enchaîner deux titularisations de suite avec l’arrivée de Laurent Blanc. Pour le coach lyonnais, c’est également un coup dur puisque cette absence pourrait bien remettre en cause le 3-5-2 utilisé depuis quinze jours. Avec désormais trois défenseurs centraux de métier (Lukeba, Da Silva, Boateng) à sa disposition contre les Lillois, va-t-il poursuivre sur ce système ? Réponse dimanche.