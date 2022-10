OL : Tolisso, Boateng... Laurent Blanc en dit plus sur les absents

Jeudi, Jérôme Boateng et Henrique n’étaient pas à l’entraînement. Deux absences pour des raisons différentes mais qui ne devraient pas les empêcher d’être présents à Montpellier.

Son absence à l'entraînement n’est pas passée inaperçue et la raison a rapidement été trouvée grâce aux réseaux sociaux. Ayant disputé son premier match de la saison contre Rennes dimanche dernier, Jérôme Boateng était déjà aux abonnés absents jeudi. Après un seul match, le défenseur allemand avait-il rechuté ? La réponse est non puisqu’il était tout simplement en Allemagne pour son procès pour des violences envers son ancienne petite-amie avant son arrivée en Rhône et Saône. L’OL lui a donné une autorisation avant de le retrouver dès vendredi à Montpellier.

"On le récupère vendredi et il postule pour samedi. Il s’est entrainé mardi et mercredi et on le récupère directement à Montpellier et je pense qu’il postule pour jouer, a déclaré Laurent Blanc au moment de faire un état des troupes. Va-t-il jouer ? Je n’en sais rien."

Souci au pied pour Henrique

A la vue du discours de l’entraîneur lyonnais pendant vingt minutes, il se peut qu’il ne touche à rien par rapport à Rennes, si ce n’est remplacer Corentin Tolisso. La blessure du milieu a peiné Blanc qui "avait eu une discussion avec lui et il mettait beaucoup d’espoirs sur le fait que ça allait mieux physiquement. Malheureusement, il est reparti pour quelques temps en dehors de l’équipe."

Victime d’une lésion à la cuisse gauche, le milieu ne devrait prendre aucun risque afin de revenir à 100% pour la seconde partie de saison. De son côté, Henrique a surtout été préservé ce jeudi suite à "un petit bobo sous la voûte plantaire mais ce n’est pas très méchant et aujourd’hui était une séance allégée." Le latéral brésilien devrait donc pouvoir postuler dans le groupe qui prendre la direction de Montpellier vendredi en bus.