Ligue 1 : Montpellier, la proie favorite d’Alexandre Lacazette

Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Revigoré par son doublé face à Rennes et à un nouveau système de jeu, Alexandre Lacazette veut surfer sur cette dynamique. Ca tombe bien, Montpellier est sa proie favorite dans l’élite actuellement.

Il a été tancé après le nul contre Toulouse et ses propos envers Peter Bosz. Il a peut-être dit tout haut ce que beaucoup de personnes pensaient tout bas mais la façon de s’y prendre à quelque peu déçu. Malgré l’arrivée de Laurent Blanc, l’attaquant lyonnais a gardé son brassard de capitaine et a répondu de la manière des façons. Sur le terrain avec un doublé contre Rennes. Il n’y a pas eu la victoire mais cela faisait quatre matchs qu’il n’avait pas trouvé le chemin du but. Pour retrouver les sommets, l’OL va avoir besoin d’un grand Lacazette et le système en 3-5-2 mis en place par Blanc semble avoir recueilli les suffrages auprès des attaquants.

Impliqué dans 11 buts contre Montpellier

En attendant de savoir si ce début d’embellie peut durer dans le temps, Alexandre Lacazette a déjà fait mieux que la saison dernière en termes de buts. Avec déjà six réalisations, il a battu sa dernière marque avec Arsenal et ses 4 buts en 30 matchs. Il compte poursuivre sur cette dynamique contre l’équipe qui lui réussit le mieux en Ligue 1 à savoir Montpellier. Depuis ses débuts en pros, il est impliqué sur 11 buts contre le MHSC (7 buts et 4 passes). Il ne reste plus qu'à espérer que ce total soit revenu à la hausse samedi (17h) avec une victoire à la clé.