OL : l’entraînement des Fenottes à 11h le samedi 22 octobre

Comme annoncé, l’entraînement des Fenottes sera ouvert au public ce samedi 22 octobre. La séance des joueuses de Sonia Bompastor débutera à 11h.

La déconvenue en Ligue des champions contre Arsenal n’aura pas eu raison du programme des Fenottes, au contraire. Au lendemain de la large défaite européenne (5-1), l’OL a confirmé la tenue de la séance ouverte au public samedi, comme annoncé il y a une semaine. A l’heure où les coéquipières de Wendie Renard ont besoin de se remettre la peine à l’endroit, voir et sentir le soutien de leurs supporters ne sera pas de trop. Le rendez-vous est pris au centre d’entrainement lyonnais à partir de 11h.

Cette séance placée en plein week-end mais surtout au début des vacances scolaires devrait permettre au plus grand nombre de pouvoir venir à Décines. Surtout que pour une fois, Sonia Bompastor pourra compter sur l’ensemble de son effectif encore sur pied et non sans des internationales parties à droite, à gauche. Sans match de championnat ce week-end, les Fenottes ont une semaine pour préparer le déplacement déjà capital à Turin mercredi prochain pour affronter la Juventus.