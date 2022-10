Lucas Paquetà (ex-OL) privé de Coupe du monde ?

Transfuge de l’OL durant l’été, Lucas Paquetà continue de prendre ses marques à West Ham. Seulement, à quelques semaines de la Coupe du monde, le Brésilien s’est blessé à l’épaule et pourrait faire une croix sur le Mondial.

Un coup du sort pourrait-il remettre en cause la participation de Lucas Paquetà à la Coupe du monde 2022 ? L’ancien Lyonnais vient de se blesser sérieusement à l’épaule et pourrait bien une croix sur la Coupe du monde. S’étant relancé à l’OL pendant deux saisons, le meneur brésilien avait regouté aux joies de la sélection grâce à ses bonnes performances lyonnaises. Il est même devenu un indéboulonnable de la Seleçao de Tite.

Beaucoup pensaient qu’il resterait à Lyon au moins jusqu’à l’hiver pour assurer sa place au Qatar. Paquetà est finalement parti à West Ham dans les derniers jours du mercato et continue de prendre ses marques. Blessé contre Southampton, il a loupé le match contre Liverpool, mercredi, ce qui a fait dire à David Moyes sur Prime Video que "c’est très sérieux. Nous sommes déçus de le perdre pour un certain temps." Au Brésil, on prie désormais pour que les ligaments ne soient pas touchés et qu’un retour avec les Hammers sera rapide.