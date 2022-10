Ligue 1 : Mamadou Sakho (Montpellier) absent face à l’OL

Mamadou Sakho (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Blessé depuis la mi-septembre, Mamadou Sakho n’est toujours pas rétabli. Le défenseur de Montpellier va louper la rencontre contre l’OL, samedi à La Mosson.

Il n’y a pas qu’à Lyon que le ménage a été fait sur le banc. Les moyens ne sont pas les mêmes mais Montpellier traverse également une crise sportive avec une victoire sur les cinq derniers matchs. Face à cette situation qui place les Montpelliérains à seulement deux points de l’OL, les dirigeants héraultais ont décidé de se séparer d’Olivier Dall’Oglio. En place depuis un peu plus d’un an, il a été remplacé par Romain Pitau, l’un de ses adjoints.

Pour sa première conférence de presse, l’entraîneur intérimaire a fait le point sur le groupe à sa disposition pour affronter l’OL. Un peu espéré, Mamadou Sakho n’est toujours pas de retour. "À part les blessés de longue date (Dimitry Bertaud, Pedro Mendes et Théo Sainte-Luce) et Mamadou Sakho qui sera off, il est en phase de reprise, tout le monde peut potentiellement être disponible", a indiqué Romain Pitau, jeudi en conférence de presse.

Blessé au mollet depuis le 13 septembre dernier, Sakho a déjà loupé quatre rencontres. S’il est sur le chemin du retour, il n’a pas encore repris avec le groupe pour pouvoir espérer affronter l’OL.