OL : avec Laurent Blanc, la parole est à l’expérience

En poste depuis dix jours, Laurent Blanc a pu évaluer la situation à l’OL. Une semaine après le revers à Rennes, l’entraîneur veut s’appuyer sur les choses positives en Bretagne. Notamment les prises de responsabilités des plus anciens.

Il avait déjà un peu préparé les supporters lyonnais lors de sa présentation il y a dix jours. Deux semaines de travail plus tard, le constat est bien là. Arrivé comme pompier de service, Laurent Blanc ne veut pas s’essayer à des extravagances dans ses choix, au moins jusqu’à la Coupe du monde. Il a bien mis en place un 3-5-2 jamais utilisé par l’OL depuis le début de la saison mais ce choix n’a rien d’une prise de risque. Au contraire, l’entraîneur lyonnais a confirmé que ce système permet à son équipe d’être bien plus compacte et solide pour surmonter cette crise.

A Rennes, ça n’a pas forcément fonctionné avec une défaite et trois buts encaissés mais Blanc a surtout mis ce revers sur le compte d’erreurs individuelles plus que collectives. "On aimerait gommer les erreurs, mais le foot est fait d’erreurs aussi. Il faut continuer à faire ce qu’on a fait à Rennes dans la responsabilité et la prise de risque dans le jeu, a positivé le coach. Je trouve qu’on ne s’est pas affolé, même si de temps en temps on a joué long. On a maintenu cette équipe dans le cœur de jeu, on les a menés où on voulait."

Aouar et Boateng titulaires, loin d'être anodin

Samedi, l’OL se déplace à Montpellier, une terre qui ne laisse pas insensible Laurent Blanc formé et ayant fait ses débuts dans l’Hérault. Mais ne comptez pas sur lui pour se montrer nostalgique au moment de ses retrouvailles avec la Mosson. Malgré son sourire de façade, le technicien est conscient de "l’urgence de prendre des points sur les quatre prochains matchs". Dixième, l’OL ne peut plus se permettre de faire du surplace. Pour redresser la barre, Laurent Blanc s’appuie sur un projet simple sur les trois prochaines semaines : miser sur l’expérience et rien que l’expérience.

Sur certains postes limités en solution de rechange, il est bien obligé de faire confiance à la jeunesse convaincante lyonnaise (Gusto, Lukeba) mais à choisir il veut avant tout des hommes avec un vécu. Il ne s’en cache depuis dix jours et les titularisations d’Houssem Aouar et Jérôme Boateng, pourtant placardisés depuis le début de la saison, en sont la représentation. Il avait appelé les plus anciens à prendre leurs responsabilités avant sa première et Blanc semble avoir été convaincu par ses ouailles.

"On a un groupe de 20 ou 23 mais dans notre situation un petit peu d'urgence, certains doivent prendre plus de responsabilités que d'autres. En particulier ceux qui ont vécu ce genre de choses ailleurs. Ce qui ne m'a pas empêché de rencontrer tous mes joueurs, même les jeunes, en entretien. A Rennes, il ont pris leurs responsabilités, ils ont beaucoup donné en termes d’investissement et d’engagement."

Mendes plus que Lepenant pour remplacer Tolisso ?

Dimanche à Rennes, Laurent Blanc a laissé Johann Lepenant, pourtant satisfaction du début de saison lyonnais, et Bradley Barcola en tribunes. Il a utilisé ses cinq changements, "une bonne chose pour le football", mais pas de traces de Rayan Cherki par exemple. Dans les prochaines semaines, il ne faut pas s’attendre à avoir les jeunes de l’Académie prendre le pouvoir comme pouvaient l’espérer les supporters au début de la saison. Le groupe de rotation sera réduit même si les remplaçants n'ont pas fait grosse impressions dans leur entrée bretonne.

"Il y a des fautes grossières, parce qu’on a une défense jeune. Je ne dis pas très jeune, mais jeune, avec des joueurs qui ont 19, 18 et 21 ans sur les 5 titulaires à Rennes. Étant donné qu’ils jouent, qu’ils sont titulaires, il faut qu’ils apprennent. Des fois à cet âge-là, vous jouez en réserve, et vous avez un peu le temps, là ils jouent en pro, et dans un club comme Lyon, donc il faut qu’ils apprennent… très vite."

La situation et le peu de temps de mise en route laissent une marge de manoeuvre réduite à Blanc. Avec la blessure de Tolisso, le Cévenol sera obligé de faire un changement par rapport à sa première à Rennes. Le bon début de saison de Lepenant pousserait à le mettre titulaire. Seulement, face à un Montpellier malade, l'OL veut avoir le ballon et la qualité de relance de Thiago Mendes couplée à son expérience pourrait bien le relancer en sentinelle. Est-ce la bonne stratégie ? Le mieux dans le jeu en Bretagne joue en la faveur du coach mais tout ne sera validé qu’avec une victoire samedi à Montpellier.