Titulaire mais muette contre Arsenal, Eugénie Le Sommer n’a pas pu peser pour son 82e match de Ligue des champions. Elle dépasse Camille Abily et devient la 3e joueuse la plus capée de l’histoire de la Ligue des champions.

Elle n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Mercredi face à Arsenal, Eugénie Le Sommer est certainement sortie frustrée de ses 90 minutes sur la pelouse du Parc OL. Elle a bien eu deux têtes qui ont fui le cadre en première mi-temps mais l’attaquante n’a pas été beaucoup trouvée par ses coéquipières dans ce revers européen. Une deuxième rencontre consécutive après Bordeaux où c’est avant tout de la frustration qui doit ressortir chez la Bretonne.

Amandine Henry dans le top 5 avec 80 matchs

Malgré la prestation individuelle et collective, Eugénie Le Sommer continue d’écrire un peu plus l’histoire de l’OL et du football européen. En démarrant la rencontre contre Arsenal, la meilleure buteuse de l’histoire du club lyonnais a disputé son 82e match européen. Un chiffre qui lui permet de monter sur le podium des joueuses les plus capées dans la compétition avec Romana Bachmann (PSG). Si Wendie Renard caracole en tête avec 103 rencontres, Le Sommer vient de laisser dans son rétroviseur Camille Abily, désormais adjointe de Sonia Bompastor, et talonne Alexandra Popp (86 matchs, Wolfsburg).