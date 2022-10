Malgré la suspension de la cotation des actions d’OL Groupe, la vente ne sera peut-être pas effective vendredi. En attendant le dénouement, John Textor est venu rassurer tous ceux qui peuvent douter d’une issue heureuse.

Les supporters de l’OL n’avaient pas besoin de ça pour montrer un peu plus leur scepticisme quant à la vente du club à John Textor. La future arrivée de l’Américain à la tête de l’entité lyonnaise est plus ou moins bien accueillie depuis des mois et ce n’est pas le report de la date butoir du 30 septembre dernier qui est venu apporter un brin d’optimisme. Repoussée au 21 octobre, le closing de la vente pourrait bien connaitre encore quelques prolongations.

Il faudra attendre vendredi pour connaitre le fin mot de l’histoire mais il se pourrait bien que les discussions entre Textor, Jean-Michel Aulas et les différents acteurs de cette vente se poursuivent. Dans une déclaration publique aux supporters de l’OL publiée mercredi sur son site, John Textor a malgré tout voulu rassurer l’environnement lyonnais.

"Je comprends que l’achèvement de notre acquisition de votre club de football bien-aimé prenne une période de temps insupportablement longue. (…) Comme nous sommes maintenant très proches de la conclusion, sachez que nous avons tout fait pour surmonter tous les défis habituels de cette transaction aussi efficacement que possible. Cela peut sembler long en termes de football, mais le délai de clôture que nous connaissons est en fait tout à fait normal pour les acquisitions de clubs sportifs et autres acquisitions complexes."

L’investisseur américain est revenu sur les différentes étapes de l’acquisition avec notamment "des fonds supplémentaires pour rembourser partiellement la dette", "des négociations avec l’une des banques d’OL Groupe pour obtenir son soutien à la transaction". Ces étapes ont été validées et "la clôture imminente de l’achat par Eagle Football est maintenant soumise aux processus habituels de clôture finale, qui comprennent la finalisation de la documentation finale avec nos investisseurs en capital, l’approbation connexe de certaines instances dirigeantes du football, et les examens et approbations requis des banques d’OL Groupe." Dans le camp américain, l’optimisme est de mise, assurant que la "famille Eagle Football va rejoindre la famille de l’Olympique Lyonnais et soutenir le club à vos côtés dans un avenir proche."