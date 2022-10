Ligue 1 : Lille, la "bête noire" de l’OL à Décines

Avec 2,67 points pris depuis janvier 2016, Lille est l’équipe qui se plait le plus au Parc OL. En six rencontres, les Dogues n’ont lâché des points qu’à une seule reprise.

Huit ans. Voilà huit ans que l’OL n’a plus gouté à la victoire face à Lille à domicile. Alexandre Lacazette était déjà là et s’était offert un triplé mais ce large succès (3-0) s’était déroulé à Gerland. Depuis, les Lyonnais ont quitté le 7e arrondissement de Lyon et ont pris possession du Parc OL à Décines. Ce déménagement n’a clairement pas porté chance au club lyonnais. En six confrontations en championnat avant le choc de dimanche (20h45), l’OL a perdu à cinq reprises. Seul le nul le 5 mai 2019 (2-2) est venu contrarier la série lilloise à Décines.

Avec 2,67 points pris en moyenne depuis janvier 2016, Lille est tout simplement l’équipe française qui réussit le mieux à Décines. Les Dogues devancent Rennes qui prend en moyenne deux points par match au Parc OL et le PSG (1,63 point en 8 matchs). Avec aucune victoire en six matchs, l’OM est l'une des équipes à avoir le plus de mal en terres décinoises (0,33 point).