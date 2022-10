Un prêt de 21M€ sera octroyé par Eagle Football à OL Groupe

Jean-Michel Aulas et John Textor lors de la conférence de presse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En plus de l’augmentation du capital et du remboursement d’une partie de la dette, Eagle Football devrait octroyé un prêt d'actionnaire de 21 millions d’euros à l’OL Groupe une fois la vente actée.

Le petite pression semble avoir fait effet. Après un nouveau report de la vente du club, John Textor aurait enfin prouvé l’existence d’un accord juridique avec Ares Management pour le financement de l’opération rachat d’OL Groupe. Une première étape intermédiaire qui en appelle d’autres et qui pourrait enfin débloquer une situation qui dure. L’optimisme est d’ailleurs toujours de mise entre les parties avec désormais le 17 novembre comme nouvelle date butoir.

Mardi, un nouveau communiqué est sorti, bien moins attendu par les fans et suiveurs de l’OL. Pourtant, il n’a pas été sans intérêt. Le Document d’Enregistrement Universel déposé le 25 octobre rappelle certaines opérations relatives à John Textor concernant le rachat. En plus d’un remboursement anticipé de la dette à hauteur de 50 millions d’euros et d’une augmentation de capital de près de 86 millions d’euros, Eagle Football va également "octroyer un prêt d'actionnaire de 21M€ à OL Groupe dès la date de réalisation de l’opération" comme on peut le lire sur le communiqué.