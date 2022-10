Jean-Michel Aulas et John Textor lors de la conférence de presse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Initialement prévue le 30 septembre puis repoussée au 21 octobre, la vente de l’OL a subi un nouveau report. Les discussions se poursuivent avec John Textor avec une nouvelle date fixée au 17 novembre prochain.

De la patience et encore de la patience. Pour voir l’OL passer sous pavillon américain, il faudra encore attendre quelques semaines de plus. Cinq mois après l’annonce de l’entrée en négociations exclusives avec John Textor pour le rachat des parts de Pathé, IDG Capital et une partie de celle d’Holnest, l’investisseur américaine n’est toujours pas le nouvel homme fort du club lyonnais.

Après avoir eu jusqu’au 30 septembre dernier pour trouver les fonds nécessaires et avoir les différents accords de certains établissements bancaires pour la réalisation de l’opération, la vente avait été repoussée au 21 octobre. Un report afin de "finaliser la documentation juridique, notamment pour les principaux financements d'Eagle Football."

Textor doit valider des étapes intermédiaires d'ici 3 semaines

Si certains se montraient sceptiques, Jean-Michel Aulas avait rassuré tout le monde assurant que John Textor s’était "engagé auprès des principaux actionnaires d’OL Groupe à acquérir le club". Cette phrase est une nouvelle fois l’accroche du communiqué publié par l’OL Groupe ce lundi matin pour expliquer que rien n’a encore été signé au 21 octobre. Il faudra désormais attendre le 17 novembre prochain pour espérer voir John Textor et les différents actionnaires tomber d’accord et signer tous les documents nécessaires à la vente.

« En ce qui concerne le financement de la transaction Eagle Football a informé OL Groupe que des discussions avancée étaient en cours avec des investisseurs identifiés en dette et fonds propres prêts à soutenir la transaction, peut-on lire sur le communiqué. Néanmoins, ce financement demeure soumis à la finalisation par Eagle Football de la documentation détaillées, aux autorisations habituelles et aux procédures de vérification internes aux prêteurs du groupe Olympique Lyonnais. Dans ces conditions, le closing de l’opération n’a pas pu être réalisé le 21 octobre 2022. "

Dans ces conditions, l’opération a été repoussée au 17 novembre 2022 comme indiqué dans le communiqué du groupe. Avec un rappel de taille cette fois-ci. La non réalisation "des étapes intermédiaires pour la signature de la documentation finale de financement en dette et en fonds propres" peut ouvrir droit à la résiliation des discussions par Pathé, IDG et Holnest. John Textor a désormais trois semaines pour montrer patte blanche au risque de voir le dossier capoter...