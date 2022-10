OL - Médias : Sylvain Idangar est l'invité de TKYDG

Après le succès lyonnais à Montpellier samedi (1-2), TKYDG reviendra ce lundi sur le match en compagnie de l'ancien attaquant de l'OL, Sylvain Idangar.

Cela faisait très longtemps, mais ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" débriefera une victoire de l'OL. Samedi, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont battu Montpellier à l'extérieur (1-2). Ce succès sera longuement évoqué dans TKYDG. L'invité du jour sera Sylvain Idangar, ancien attaquant lyonnais.

Retour sur les performances d'Aouar et Caqueret

La performance rhodanienne pour le deuxième match de Laurent Blanc sur le banc sera décortiquée. Notre consultant Nicolas Puydebois et Idangar reviendront aussi sur le regain de forme affiché par Houssem Aouar et Maxence Caqueret. Vous pouvez laisser vos questions et observations sur l'actualité du club dans l'espace dédié aux commentaires de la brève suivante.

Ce numéro de votre émission consacrée à l'OL sera diffusé en direct à partir de 18 heures sur nos plateformes Youtube, Facebook, Twitch, Twitter , Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.