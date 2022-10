L'OL Fondation a inauguré un terrain multisports à Vaulx-en-Velin

(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Samedi, l'OL Fondation, avec également Adidas, a inauguré un terrain multisports à Vaulx-en-Velin. Melvine Malard a assisté à l'événement.

Melvine Malard était de passage à Vaulx-en-Velin samedi. L'attaquante a participé à l'inauguration d'un terrain multisports bâti avec le concours de l'OL Fondation et l'équipementier du club, Adidas. Destinée aux personnes qui souhaitent créer du lien social et culturel par le sport, la structure contient une dimension « Safe place » permettant de sécuriser la pratique des utilisateurs, mais aussi l’accueil et l’échange.

Les sportifs y retrouveront des vestiaires dédiés, de l'éclairage de nuit et un point d’eau. L’association Synergie Family sera chargée de faire vivre le complexe au rythme du quartier.