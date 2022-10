La vente de l’OL à John Textor une nouvelle fois reportée

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Comme pressenti depuis quelques heures, la vente de l’OL n’a pas été effective le 21 octobre. Les discussions sont toujours en cours avec John Textor pour une officialisation prochaine.

Ce n’est pas une surprise puisque la rumeur enflait depuis quelques jours. Comme annoncé, la vente de l’OL Groupe à John Textor n'a pas été officialisée le vendredi 21 octobre. Initialement prévue le 30 septembre dernier, la vente avait été repoussée une première fois afin de permettre de finaliser "la documentation juridique, notamment pour les principaux financements d'Eagle Football." Jean-Michel Aulas avait d’ailleurs fait part de son optimisme lors de la présentation de Laurent Blanc mais tous les accords semblent donc tarder à venir.

Pour la deuxième fois, la date butoir est donc reportée. Il faudra patienter pour connaître la date du nouveau "closing" car le club n'a pas communiqué à ce sujet. Mercredi, John Textor avait quelque peu préparé le terrain de ce nouveau report dans sa lettre adressée aux supporters de l’OL. S’il comprenait l’impatience de ces derniers, il avait mis en avant les différentes complexités d’un tel dossier de rachat et que finalement le délai était " normal" et que "Eagle Football allait bientôt rejoindre la famille OL". L’heure est donc à la patience mais à Lyon, on commence à avoir l’habitude.