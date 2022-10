OL : Claude Puel a "été lâché" par Jean-Michel Aulas

A l’occasion de la sortie de son livre « Libre », Claude Puel multiplie les sorties médiatiques. Il est forcément question de l’OL et l’entraîneur garde un goût amer de sa dernière année lyonnaise.

C’est décidément une période faste dans l’écriture pour les anciens de l’OL. Après Sidney Govou et son livre "Gagner n’est pas normal", c’est au tour de Claude Puel de s’afficher dans les rayons des librairie. Au chômage technique depuis dix mois et la fin de son aventure avec l’AS Saint-Etienne, l’entraîneur en a profité pour revenir sur sa carrière de joueur et sur les bancs de Ligue 1 à travers un bouquin .

Dans cette autobiographie "Libre", il a bien évidemment été question de son passage sur le banc de l’OL et l’échec de ce rôle de manager à l’anglaise qui lui avait été confié. Une aventure qui s’est finie en eau de boudin avec une gronde populaire qui a eu raison de sa mission, Jean-Michel Aulas se rangeant du côté des supporters après avoir soutenu son coach pendant deux ans.

"On a fait un très mauvais début de saison et tout s’est enchaîné"

Onze ans après, Puel garde un souvenir douloureux de cette fin de parcours. "Le président Aulas a jugé qu'il ne fallait pas me soutenir et j'ai été lâché auprès des joueurs, du public, des médias. (…) Quand il y a des résultats qui ne sont pas probants, il y a une pression populaire qui peut être importante, a déclaré Claude Puel jeudi sur RMC, lui qui multiplie les sorties médiatiques pour sa promotion. Elle peut agir sur le président, qui joue avec cette pression en essayant de contenter un peu tout le monde."

En poste pendant trois saisons à l’OL, Claude Puel a vécu une demi-finale de Ligue des champions mais reste comme l’entraîneur qui a mis fin à la série de titres de champion de France…