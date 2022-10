L’OL féminin bien représenté au Global Soccer Awards

En attendant la cérémonie du 17 novembre prochain, les nommées pour les Global Soccer Awards ont été annoncées jeudi. Avec 4 Fenottes et Sonia Bompastor, l’OL est bien représenté chez les féminines.

Il y a quelques jours, l’OL ne pensait sûrement pas vivre pareille semaine chez les féminines. Après le doublé Ligue des champions - championnat, le club espérait voir une Lyonnaise être récompensée au Ballon d’Or. Finalement, aucune Fenotte n’a fini dans le Top 5, une "incompréhension" pour Sonia Bompastor. Deux jours après, l’OL a subi la plus lourde défaite de son histoire en Ligue des champions face à Arsenal. Trois jours qui ont laissé des traces mais les Lyonnaises ont désormais une semaine pour préparer le déplacement à Turin pour affronter la Juventus, mercredi 26 (18h45).

Après la déception du Ballon d’Or, l’OL retrouvera-t-il le sourire lors de Global Soccer Awards ? Cette cérémonie annuelle se tiendra le 17 novembre prochain à Dubaï et les Fenottes sont représentées en nombre. Pour le titre de meilleure joueuse, elles sont quatre parmi les nommées. En bonne capitaine, Wendie Renard est présente dans la liste tout comme Ada Hegerberg, Christiane Endler et Catarina Macario. Reste à savoir si les votes seront différents de ceux du Ballon d’Or alors que ce sont les fans qui ont le pouvoir décisionnel.

Pour Sonia Bompastor, la tâche risque de s’annoncer compliquée. En effet, aucune distinction n’a été faite entre entraîneur masculin et féminin et l’entraîneure lyonnaise se retrouve donc aux côtés de Carlo Ancelotti ou encore Pep Guardiola. Malgré sa saison riche et ses deux titres, cela semble difficile de rivaliser. C’est finalement pour le titre de meilleur club féminin que l’OL a le plus de chance de repartir avec un trophée. A moins que le lobbying envers le Barça ne fasse encore basculer le scrutin du mauvais côté…

Pour voter pour les différentes catégories : https://vote.globesoccer.com