OL - Rachat : une étape intermédiaire déjà validée par Textor ?

John Textor lors de la conférence de presse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après un nouveau report, la vente de l’OL est soumise à la validation de certaines étapes intermédiaires avant le 17 novembre. L’une d’elles auraient été validées mardi par John Textor.

Les supporters de l’OL auraient certainement aimé que tout se fasse bien plus rapidement et que le dossier ne tourne pas à une mauvaise série. Néanmoins, la patience des amoureux du club est mise à rude épreuve depuis le mois de juin et l’entrée d'OL Groupe en "négociations exclusives" avec John Textor. Depuis ? L’investisseur américain s’active pour trouver les fonds mais aussi répondre aux demandes des différentes banques prêteuses du groupe.

Le dénouement aurait dû avoir lieu le 30 septembre dernier puis le 21 octobre. Finalement, toutes les discussions n’ont pas abouti et c’est désormais au 17 novembre qu’a été fixée la nouvelle date butoir. Un nouveau report soumis à la validation d’étapes intermédiaires d’ici cette date et qui a également donné lieu à une première annonce avec "un droit résiliation" pour les vendeurs.

Un premier coup d'accélérateur ?

Une façon de mettre un peu la pression sur John Textor avec les formes. Deux jours après ce communiqué commun d’un nouveau report, l’investisseur américain aurait passer la seconde afin de rassurer tout le monde. Selon les informations de L’Equipe, Textor aurait amené mardi la preuve écrite et signée de son accord avec Ares Management, le puissant fonds d'investissement censé assurer la majeure partie du financement d'Eagle Football. Une première étape majeure alors que l’OL Groupe attendait de voir Textor montrer patte blanche.