Karim Benzema prévoit de "fêter son Ballon d’Or à Lyon"

Karim Benzema et Zinédine Zidane lors du Ballon d’Or 2022 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Une semaine et demi après son Ballon d’Or, Karim Benzema a annoncé son intention de célébrer ce sacre à Lyon. Aucune date n’a encore été fixée.

Après la douche froide d’une fin de carrière qui se fera du côté du Real Madrid, Karim Benzema s’est bien rattrapé auprès des supporters de l’OL. Présent à distance dans l’émission "OL Night System" pour saluer son ancien agent et ami, Karim Djaziri, l’attaquant français a dans un premier temps annoncé qu’un retour à l’OL après sa carrière n’était pas à exclure. Il a ensuite forcément été questionné du Ballon d’Or. Une semaine et demi après son sacre, le Brondillant est revenu sur tous les messages reçus de la communauté lyonnaise au moment de soulever la plus haute distinction individuelle pour un footballeur.

Par procuration, Lyon a été sacré et les scènes de joie ont été légion aux quatre coins de la capitale des Gaules. De quoi rendre fier Karim Benzema du chemin parcouru. "Je suis tellement content que tout le peuple lyonnais soit fier de moi, j'essaie de le représenter au maximum. La ville de Lyon sera toujours dans mon cœur, a lancé l’homme aux 66 buts avec l’OL. De belles choses arrivent dans la ville pour fêter mon Ballon d'or, qui vont ravir les Lyonnais."

Avec la Coupe du monde en approche avec les Bleus, l'agenda de l'attaquant madrilène risque d'être chargé d'ici la fin de l'année. Mais le rendez-vous est en tout cas pris.