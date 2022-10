Avec 137 victoires, le PSG égale l'OL en Coupe d'Europe

Grâce à son large succès (7-2) contre le Maccabi Haïfa, le PSG a signé sa 137e victoire en Coupe d’Europe. Le club parisien rejoint l’OL sur la plus haute marche.

Entre la puissance financière d’un côté et un déclassement de l’autre, cela devait bien arriver un jour ou l’autre. Avec notamment une deuxième saison en trois ans sans Coupe d’Europe, l’OL a vu son statut de meilleur représentant français sur le Vieux Continent être mis à mal par le PSG depuis l’arrivée du Qatar dans la capitale. Quand le club parisien cherche un premier titre en Ligue des champions, l’OL veut lui renouer avec son lustre d’antan.

Encore de la marge sur l'OM

En attendant l’arrivée de John Textor et peut-être des ambitions revues à la hausse, le club lyonnais prend son mal en patience et regarde l’Europe à travers la télé. Depuis mardi soir, l’OL n’est plus le club français le plus victorieux sur la scène européenne. En s’imposant largement (7-2) à domicile face au Maccabi Haïfa, le PSG a signé sa 137e victoire et a rejoint les septuples champions de France en tête de ce classement. Les coéquipiers de Kylian Mbappé pourraient prendre seuls la première place dès le 2 novembre et un déplacement à la Juventus Turin. Avec 110 victoires, l’OM complète ce podium suivi de près par Bordeaux (108).