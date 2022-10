Ligue 1 : l’OL à la recherche d'une victoire contre un "gros"

Avant de recevoir Lille dimanche, l’OL fait choux blanc contre les équipes mieux classées. En attendant le LOSC et l’OM, les Lyonnais se sont inclinés contre les cinq autres formations du Top 7.

On avait l’habitude de dire ces dernières saisons que l’OL était avant tout une équipe de gros matchs. Quand les Lyonnais étaient capables de sortir des prestations XXL contre le PSG ou l’OM, ils s’écroulaient quand l’adversité était bien moins forte. Comme si le cerveau se mettait machinalement en mode économie. Se faire surprendre arrive à n’importe quel club mais l’OL était devenu un expert en la matière. Cette saison, c’est tout l’inverse qui se passe entre Rhône et Saône. Face à des adversaires d’un calibre moindre, le club rhodanien a presque fait carton plein en début de saison (13 points sur 15) avant d’être rattrapé par une certaine réalité.

Quatre défaites sur cinq à l'extérieur

En attendant d’affronter Lille, dimanche, et l’OM, le 6 novembre, l’OL n’y arrive pas face aux "gros" de Ligue 1 cette année. Actuellement huitièmes du championnat, les joueurs de Laurent Blanc ont chuté à cinq reprises sur les cinq matchs disputés contre l’une des équipes classées au-dessus. Sur ces cinq défaites, quatre ont certes eu lieu à l’extérieur (Lens, Lorient, Rennes et Monaco) et une à domicile (PSG). La consigne de gagner contre les petites équipes pour pouvoir espérer jouer l’Europe semble avoir été comprise. Seulement, il resterait à continuer à gratter des points contre les concurrents directs. Les Lyonnais ont deux journées pour y parvenir avant la trêve et espérer recoller au peloton de tête.